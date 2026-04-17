Раскрыто, почему Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу Политолог Самонкин: Рютте не хочет мирно решить проблему по разблокировке Ормуза

Генсек НАТО Марк Рютте не хочет мирно решить проблему по разблокировке Ормузского пролива, поэтому его и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не позвали на саммит, посвященный данной тематике, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, еврочиновники проталкивают британские и американские интересы, что означает полную сдачу суверенных позиций Тегерана.

Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу, поскольку они не способны на любые нормальные мирные переговорные треки. Иран прекрасно видит, как евробюрократия ведет себя на Украине. Поэтому доверять отдельно взятым еврочиновникам, которые частично будут проталкивать британские интересы, а частично говорить о поддержке Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), означает полную сдачу всех суверенных позиций. Тегеран не стремится сдаваться. Понятно, что ситуация в Ормузском проливе складывается в пользу Ирана. Поэтому, скорее всего, именно из-за этого было принято решение не выдвигать данных личностей на переговорные позиции, — сказал Самонкин.

Он добавил, что главы государств Евросоюза, в отличие от наднациональных чиновников, более переговороспособны, так как внутри их стран идет сильный экономический кризис из-за блокировки пролива. По мнению политолога, отправка Рютте и фон дер Ляйен на переговоры, которые бы двигали проатлантическую воинственную повестку, только усугубила бы ситуацию.

Главы государств ЕС — это отдельно взятые элиты, которые сформировались в своих собственных странах. При этом они более переговороспособны и могут как-то повлиять на ситуацию в условиях того, что у них у самих идет очень сильный экономический кризис из-за блокировки Ормузского пролива. В данной ситуации это наиболее здравое и адекватное решение, чем посылать фон дер Ляйен, Рютте и других людей, которые не то, что завязаны на Трампе, они просто будут двигать проатлантическую повестку. То есть воинственную. Естественно, это политический сигнал, что европейским элитам уже многие не доверяют, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что Франция ограничила список участников предстоящего саммита по Ормузскому проливу, отказавшись включать в него Рютте и фон дер Ляйен. Таким образом Париж не поддержал соответствующее предложение Лондона.