Политолог ответил, сможет ли Трамп реформировать НАТО

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 10:48

Политолог Дудаков: Трамп не сможет провести внутреннюю реформу НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп не сможет осуществить внутренние преобразования в НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, Вашингтон может ослабить свою роль в рамках военных операций Альянса.

Что касается внутренней реформы НАТО, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит. Тот же генсек Альянса Марк Рютте, хоть и старается выстраивать нормальные рабочие отношения с Трампом, в своих программных документах уже указал на то, что требование президента США о наращивании военных трат всех участников до 5% ВВП является опциональным и его исполнять необязательно. Я думаю, сейчас натовцы уверены, что они Трампа в целом пересидели. Остается буквально полгода до выборов в конгресс, побеждают демократы, и после этого Дональд превращается в «хромую утку». Конечно, возможностей влиять на Альянс у него будет все меньше, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что на данный момент у Трампа нет реальных возможностей создать серьезные проблемы для НАТО. По словам политолога, хотя американский лидер иногда намекает на возможность выхода США из Альянса, все осознают, что для этого требуется одобрение конгресса, который никогда не поддержит такой шаг.

Другое дело, что Трамп может просто сокращать американское участие в делах НАТО. Это и так происходит. Американцы будут реже участвовать в планировании каких-то учений и операций, будут стараться чаще работать в обход рамок Альянса, например, в контексте отдельных европейских стран, которые им интересны. Скажем, государства Северной Европы могут стать неким арктическим объединением для усиления влияния в Арктике, а страны Южной Европы — логистическими хабами для влияния на обстановку в Северной Африке и на Ближнем Востоке, — добавил Дудаков.

Он выразил мнение что европейцы начинают осознавать ключевую проблему: гарантии безопасности, предоставляемые уставами НАТО, фактически утратили свою силу. По его словам, стремление европейцев к перевооружению отражает желание Соединенных Штатов сократить свое участие в обеспечении безопасности Европы.

Ранее стало известно, что администрация Трампа классифицировала союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические работники.

США
НАТО
Дональд Трамп
Марк Рютте
Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Мы будем продолжать": Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.