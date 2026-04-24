Политолог ответил, сможет ли Трамп реформировать НАТО

Президент США Дональд Трамп не сможет осуществить внутренние преобразования в НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, Вашингтон может ослабить свою роль в рамках военных операций Альянса.

Что касается внутренней реформы НАТО, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит. Тот же генсек Альянса Марк Рютте, хоть и старается выстраивать нормальные рабочие отношения с Трампом, в своих программных документах уже указал на то, что требование президента США о наращивании военных трат всех участников до 5% ВВП является опциональным и его исполнять необязательно. Я думаю, сейчас натовцы уверены, что они Трампа в целом пересидели. Остается буквально полгода до выборов в конгресс, побеждают демократы, и после этого Дональд превращается в «хромую утку». Конечно, возможностей влиять на Альянс у него будет все меньше, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что на данный момент у Трампа нет реальных возможностей создать серьезные проблемы для НАТО. По словам политолога, хотя американский лидер иногда намекает на возможность выхода США из Альянса, все осознают, что для этого требуется одобрение конгресса, который никогда не поддержит такой шаг.

Другое дело, что Трамп может просто сокращать американское участие в делах НАТО. Это и так происходит. Американцы будут реже участвовать в планировании каких-то учений и операций, будут стараться чаще работать в обход рамок Альянса, например, в контексте отдельных европейских стран, которые им интересны. Скажем, государства Северной Европы могут стать неким арктическим объединением для усиления влияния в Арктике, а страны Южной Европы — логистическими хабами для влияния на обстановку в Северной Африке и на Ближнем Востоке, — добавил Дудаков.

Он выразил мнение что европейцы начинают осознавать ключевую проблему: гарантии безопасности, предоставляемые уставами НАТО, фактически утратили свою силу. По его словам, стремление европейцев к перевооружению отражает желание Соединенных Штатов сократить свое участие в обеспечении безопасности Европы.

Ранее стало известно, что администрация Трампа классифицировала союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические работники.