Иран сохранил частичную блокировку Ормузского пролива

Военные корабли любой страны по-прежнему не имеют права пересекать Ормузский пролив, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на вооруженные силы республики. При этом там добавили, что невоенные суда могут проходить через акваторию по определенным маршрутам и с разрешения КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана для судов, следующих в Исламскую Республику или из нее. При этом глава Белого дома отметил, что сам Ормузский пролив полностью открыт и готов к полноценному проходу торговых судов.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран принял решение открыть Ормузский пролив на время 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Достигнуть этого удалось при посредничестве Вашингтона. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля.