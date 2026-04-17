17 апреля 2026 в 16:27

Российский «Бук» сорвал атаку дронов и перехватил ракеты HIMARS

Минобороны РФ: расчет «Бука» уничтожил украинские дроны и снаряды HIMARS

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» группировки войск «Восток» пресекли попытку противника нанести удары по тыловым районам и объектам гражданской инфраструктуры, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Военные не допустили поражения стратегически важных объектов в тыловой зоне.

Расчеты ЗРК «Бук» группировки «Восток» пресекли попытку противника нанести удары по тыловым районам и гражданской инфраструктуре. В ходе боевого дежурства зенитчики уничтожили ударные дроны и реактивные снаряды РСЗО HIMARS, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что в ночь с 15 на 16 апреля Вооруженные силы России могли уничтожить запасы нового вооружения ВСУ, поставленного Западом. Он также отметил, что противник давно испытывает недостаток в средствах противовоздушной обороны.

До этого Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по украинским объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые поддерживают ВСУ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

