Житель Саратова в ходе конфликта зарезал 16-летнего подростка

В Хвалынске Саратовской области 20-летний местный житель зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СК России. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Фигурант доставлен к следователю. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, — отметили в ведомстве.

Преступление произошло на улице Нижняя Слободка. По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь. Подросток скончался на месте от полученных ранений.

Ранее пьяный пасынок зарезал отчима во время ссоры в селе Усть-Ишим Омской области. После потасовки и убийства подозреваемый скрылся.