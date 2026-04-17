17 апреля 2026 в 15:59

Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева

Сирия может передавать Украине танки, маскируя сделку под закупки зерна, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, Киев нуждается в тяжелых видах вооружения, в то время как Дамаск — в инвестициях в сельское хозяйство.

Я полагаю, что сирийцы решили под прикрытием аграрного-сельскохозяйственного взаимодействия налаживать поставку тяжелых видов вооружения на Украину. Сейчас Киеву требуются танки. В Сирии есть большое количество Т-64 и Т-62, которые там остались после сирийского конфликта. У Дамаска как раз все очень плохо с зерно-промышленным комплексом, им требуются инвестиции в огромное количество аграрных хозяйств, чтобы они опять начали получать урожай в должном количестве, которого бы хватало местному населению, — прокомментировал Леонков.

Он предположил, что транспортировка военной техники на Украину под прикрытием будет осуществляться с одобрения «коалиции желающих» и при согласии Израиля. По его словам, Тель-Авиву выгодно ослабление военной мощи Сирии, так как это позволяет ему решать свои специфические территориальные задачи.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа сообщил о заинтересованности страны в сотрудничестве с Украиной в аграрном секторе. Он отметил, что стороны рассматривают возможность создания перевалочного пункта для реэкспорта продуктов через сирийские порты.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
