17 апреля 2026 в 13:31

Президент Сирии раскрыл детали сотрудничества с Украиной

Аш-Шараа: Сирия хочет создать «хаб» для реэкспорта украинского продовольствия

Ахмед аш-Шараа Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Сирия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сельскохозяйственной сфере, сообщил президент страны Ахмед аш-Шараа в интервью турецкому агентству Anadolu. По его словам, стороны обсуждают создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия через сирийские порты.

В первую очередь, Сирия и Украина поддерживают исторические партнерские отношения, прежде всего в сфере продовольствия и энергетики. <...> Ключевым направлением сотрудничества [с Украиной] является создание в Сирии хаба для реэкспорта основных продовольственных товаров через сирийские порты, — сказал он.

Ранее арабские шейхи попросили президента Украины Владимира Зеленского вывезти из стран Персидского залива специалистов ВСУ по противовоздушной обороне. Как сообщает L'AntiDiplomatico, все охраняемые ими объекты были уничтожены, а несколько выпущенных украинцами ракет поразили небоскребы в ОАЭ.

Также стало известно, что миссия Украины на Ближнем Востоке потерпела неудачу. Сообщалось, что Зеленский отправил в регион специалистов по ПВО. Однако все объекты, которые они «защищали», оказались уничтожены.

