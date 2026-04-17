Сирия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сельскохозяйственной сфере, сообщил президент страны Ахмед аш-Шараа в интервью турецкому агентству Anadolu. По его словам, стороны обсуждают создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия через сирийские порты.

В первую очередь, Сирия и Украина поддерживают исторические партнерские отношения, прежде всего в сфере продовольствия и энергетики. <...> Ключевым направлением сотрудничества [с Украиной] является создание в Сирии хаба для реэкспорта основных продовольственных товаров через сирийские порты, — сказал он.

Ранее арабские шейхи попросили президента Украины Владимира Зеленского вывезти из стран Персидского залива специалистов ВСУ по противовоздушной обороне. Как сообщает L'AntiDiplomatico, все охраняемые ими объекты были уничтожены, а несколько выпущенных украинцами ракет поразили небоскребы в ОАЭ.

