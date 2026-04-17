17 апреля 2026 в 16:05

Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года

Путин подписал закон о системе СПОТ для борьбы с серым импортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы контроля за ввозом товаров из стран Евразийского экономического союза, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Новый механизм, получивший название СПОТ, направлен на борьбу с серым импортом и уклонением от уплаты налогов.

Оператором системы станет Федеральная налоговая служба, а контролирующим органом — Федеральная таможенная служба. Импортеры до ввоза товаров должны будут получить специальный штриховой код на каждую партию.

Для этого необходимо минимум за два дня сформировать электронный документ о поставке и внести обеспечительный платеж по косвенным налогам. Исключения сделаны для крупнейших налогоплательщиков и участников налогового мониторинга.

Сначала СПОТ будет действовать только для автомобильных грузов из стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии). Система не затронет нефть, электроэнергию, товары для личного пользования и грузы между Калининградской областью и остальной Россией.

Ранее стало известно, что таможенные органы начали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, которые ввозятся в Россию через государства Евразийского экономического союза. Речь идет о поставках через Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию. Повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года, они составляют от 15% до 50% в зависимости от категории продукции.

