11 мая 2026 в 09:35

Турецкие компании уперлись в «невидимый барьер» ценой в $1,7 трлн

Турция столкнулась с торговыми ограничениями ЕС из-за отсутствия членства в GPA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турецкие компании столкнулись с ограничениями при участии в крупных европейских тендерах, пишет экономическая газета Dünya, отмечая, что это стало новым «невидимым таможенным барьером». По ее информации, всему виной отсутствие у Турции членства в соглашении ВТО о государственных закупках (GPA).

Турецкие компании сталкиваются с новой «невидимой таможенной стеной» в мировой торговле, — говорится в материале.

Рынок госзакупок оценивается примерно в $1,7 трлн, но доступ к нему для Турции ограничен. Особенно это бьет по текстильной, химической, медицинской и строительной отраслям. Евросоюз, таким образом, начал использовать правило GPA как механизм защиты стратегических закупок.

Ранее турецкие СМИ писали, что попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри Альянса. Источники утверждают, что НАТО все ближе подходит к системному тупику. Также в публикации отмечается, что в ряде европейских стран усиливаются политические силы, выступающие за более самостоятельную внешнюю политику.

Мир
Турция
Европа
госзакупки
Турецкие компании уперлись в «невидимый барьер» ценой в $1,7 трлн
