Турецкие компании уперлись в «невидимый барьер» ценой в $1,7 трлн Турция столкнулась с торговыми ограничениями ЕС из-за отсутствия членства в GPA

Турецкие компании столкнулись с ограничениями при участии в крупных европейских тендерах, пишет экономическая газета Dünya, отмечая, что это стало новым «невидимым таможенным барьером». По ее информации, всему виной отсутствие у Турции членства в соглашении ВТО о государственных закупках (GPA).

Турецкие компании сталкиваются с новой «невидимой таможенной стеной» в мировой торговле, — говорится в материале.

Рынок госзакупок оценивается примерно в $1,7 трлн, но доступ к нему для Турции ограничен. Особенно это бьет по текстильной, химической, медицинской и строительной отраслям. Евросоюз, таким образом, начал использовать правило GPA как механизм защиты стратегических закупок.

