17 апреля 2026 в 16:29

Жена пропавшего Героя России Асылханова высказалась о его поисках

Супруга Асылханова заявила, что новостей о ее пропавшем муже до сих пор нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жена Героя России Алексея Асылханова, который загадочно исчез в городе Юрге Кемеровской области еще 3 апреля, заявила, что новостей о ее супруге до сих пор нет. В беседе с NEWS.ru она уточнила, что от компетентных органов также пока не поступало никакой дополнительной информации.

Очень бы хотелось, чтобы появились какие-то подробности или новости [об исчезновении Алексея Асылханова]. Но пока тишина. Следователи молчат, — высказалась Асылханова.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев выразил мнение, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Эксперт отметил, что человек с таким синдромом способен действовать осмысленно, но под влиянием пережитых травм его поведение перестает подчиняться обычной логике.

Соседка Асылханова ранее заявила, что в деле о загадочном исчезновении лично награжденного президентом РФ Владимиром Путиным военного могут фигурировать диверсанты Вооруженных сил Украины. По ее словам, много российских бойцов погибло по их вине.

Общество
Кемеровская область
Герои России
военные
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

