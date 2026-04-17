Жена пропавшего Героя России Асылханова высказалась о его поисках Супруга Асылханова заявила, что новостей о ее пропавшем муже до сих пор нет

Жена Героя России Алексея Асылханова, который загадочно исчез в городе Юрге Кемеровской области еще 3 апреля, заявила, что новостей о ее супруге до сих пор нет. В беседе с NEWS.ru она уточнила, что от компетентных органов также пока не поступало никакой дополнительной информации.

Очень бы хотелось, чтобы появились какие-то подробности или новости [об исчезновении Алексея Асылханова]. Но пока тишина. Следователи молчат, — высказалась Асылханова.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев выразил мнение, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Эксперт отметил, что человек с таким синдромом способен действовать осмысленно, но под влиянием пережитых травм его поведение перестает подчиняться обычной логике.

Соседка Асылханова ранее заявила, что в деле о загадочном исчезновении лично награжденного президентом РФ Владимиром Путиным военного могут фигурировать диверсанты Вооруженных сил Украины. По ее словам, много российских бойцов погибло по их вине.