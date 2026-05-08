Путин сделал заявление о визите иностранных лидеров в Россию ради 9 Мая Путин сообщил о прибытии ряда иностранных лидеров в Россию на День Победы

Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия ко Дню Победы, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Он отметил, что зарубежные гости примут участие в праздновании 9 Мая, передает пресс-служба Кремля.

Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях, — подчеркнул глава государства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Правительственный самолет вылетел из Братиславы, прошел через воздушное пространство Чехии и Германии, а затем проследовал над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии.

Также в Москву прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, примет глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также в Россию прибыл лаосский лидер Тхонглун Сисулит.