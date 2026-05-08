Эксперт раскрыл, как выбить себе месячный отпуск вопреки воле начальника Юрист Довгаль: уйти в месячный отпуск можно через согласование графика отпусков

Главная проблема для тех, кто мечтает о месячном отпуске, — формулировка «по соглашению сторон», которая дает работодателю лазейку, рассказал NEWS.ru руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый труд» Сергей Довгаль. По его словам, право на 28 дней у сотрудника есть, однако получить их одним блоком можно только при соблюдении двух условий: если это «не нарушает производственный процесс» и если отпуск заранее согласован в графике.

По Трудовому кодексу работодатель в принципе обязан предоставить вам отпуск, но ключевое слово здесь — «по соглашению». Единственное жесткое требование: если отпуск дробится, то одна из его частей не может быть короче 14 календарных дней, — сказал Довгаль.

Юрист посоветовал начинать не с заявления, а с графика отпусков, который утверждается до конца предыдущего года. Если в нем уже стоит месяц, отказать не имеют права — это нарушение локального акта. Но если сотрудник опоздал с планированием, ситуация меняется кардинально.

Если в график, утвержденный в конце 2025 года, ваш месячный отпуск уже заложен, работодатель не вправе вам отказать. Если же вы этот момент упустили, для изменений потребуется корректировка по соглашению с руководством, — подчеркнул Довгаль.

Когда графика нет, а отпуск нужен срочно, Довгаль рекомендует действовать через переговорные аргументы. Простое заявление не сработает — начальник законно откажет со ссылкой на «производственную необходимость». Поэтому в ход должны идти заверения о передаче дел, обучении коллег и главный козырь — риск эмоционального выгорания, отметил эксперт. По его словам, намек на скорое увольнение из-за усталости часто убеждает лучше любых статей ТК РФ.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели часто снижают ставку женщинам из-за опасений, что они уйдут в декретный отпуск. Так она прокомментировала информацию о максимальном за 13 лет гендерном разрыве в трудовых доходах россиян. По ее словам, девушки зарабатывают меньше мужчин даже на аналогичных руководящих должностях.