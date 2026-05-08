Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве

Западная кампания по дискредитации Дня Победы проплачена, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Какие европейские страны ненавидят 9 Мая и пытаются переписать историю праздника?

Какие страны хотят запретить 9 Мая

С каждым годом кампания по переписыванию истории Второй мировой войны набирает обороты. Кремль и официальные лица РФ приводят все новые доказательства того, что на Западе развернута скоординированная работа по уничтожению памяти о подвиге советского народа.

В преддверии 9 Мая Мария Захарова заявила, что наблюдаемая в ряде стран ненависть к российским мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы, является прямым следствием внешнего финансирования.

«Откуда такая ненависть берется? Конечно, она проплаченная. Многим просто платят за проявление этой ненависти», — сказала она РИА Новости.

Дипломат также подчеркнула, что Европейский союз спонсирует террористические методы киевского режима, который, по ее словам, находится в отчаянии накануне праздника.

Владимир Зеленский

Более того, Москва предупредила, что любые попытки не заметить угрозы Владимира Зеленского о срыве празднования обречены на провал.

«Если в странах ЕС думают, что у них получится <...> замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — цитирует Захарову LIFE.ru.

Почему Запад ненавидит 9 Мая

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, европейские элиты воспринимают 9 Мая не как праздник, а как годовщину собственного «катастрофического поражения».

«Против нас воевала объединенная Европа, и для большей ее части это не День Победы, а день катастрофического поражения», — напомнил парламентарий.

В поддержку этой позиции выступают и союзники за рубежом. Председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин объяснил бойкот со стороны Евросоюза именно этим фактором, заявив, что европейские элиты бегут от этой даты как от напоминания о позорном поражении их предков.

«Сербы и русские — единственные народы, которые празднуют 9 мая как День Победы», — резюмировали в сербском экспертном сообществе.

Президент Республики Сербия Александр Вучич на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что еще в 2025 году «западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня». В частности, глава евродипломатии Кая Каллас и другие функционеры ЕС предупреждали дипломатов о недопустимости поездок в Москву. Пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве и Киев.

Какие страны ненавидят 9 Мая

Наиболее агрессивную позицию заняли страны Балтии, где 9 мая фактически превратили в день доносов и репрессий. В Латвии, Литве и Эстонии введен полный запрет на публичные мероприятия 9 мая. Нельзя использовать георгиевские ленты, флаги РФ и СССР, исполнять военные марши и песни.

В Латвии введены штрафы до €350 за публикацию георгиевской ленты или песен военных лет в соцсетях. Служба госбезопасности штрафует за лайки и репосты.

Польша также находится в жесткой оппозиции к празднованию Дня Победы и, по данным спецслужб, рассматривается как один из эпицентров возможных провокаций против российских дипломатических миссий.

Люди на улице Старого города в Кракове

На Украине День Победы официально заменен на День Европы. Коммунистическая и советская символика запрещена законом, а сама дата используется для подготовки провокаций и демонстративной поддержки военизированных националистических формирований. В Киеве также анонсировали проведение собственного «дипломатического действа» как альтернативы параду Победы.

Власти Германии ввели тотальный запрет на советскую и российскую символику у военных мемориалов 8 и 9 мая, включая флаги, георгиевские ленты, а также военные песни и марши. Ограничения действуют на трех крупнейших мемориалах Берлина — в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

Франция, Великобритания и Италия формально проигнорировали приглашение на торжества в Москве.

Посольство РФ в Лондоне в 2026 году проведет традиционное возложение венков у советского мемориала. При этом официальный Лондон игнорирует мероприятие и создает препятствия, а в 2025 году у мемориала проходили провокации с выкриками проукраинских активистов.

МИД Молдавии в восьмой раз отказал в почетном карауле для захоронения советских красноармейцев. Однако утром 9 мая 2026 года президент Санду, спикер Гросу и премьер Мунтяну тайно возложат цветы к Вечному огню в Кишиневе — «почти украдкой, чтобы не смущать провокаторов».

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Министр по миграции Швеции Йохан Форсселль сравнил участников «Бессмертного полка» с экстремистами и пригрозил лишением вида на жительство. Он подчеркнул, что Швеция «не обязана проявлять гостеприимство» к тем, кто угрожает общественному порядку.

«Связи с экстремистскими движениями могут стать основанием для пересмотра права на проживание в Швеции», — заявил министр.

По заявлениям МИД РФ, Канада потворствует гитлеровским коллаборационистам, что вписывается в общую линию на переписывание итогов войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов, заявив, что любое цивилизованное общество должно порицать сотрудников нацистских структур. В это же время канадская полиция также возбудила уголовные дела против сторонников Дня Победы, обвинив их в пропаганде экстремизма.

