В Кремле приняли решение по иностранным СМИ на 9 мая Песков заявил, что на параде будут работать иностранные СМИ

Иностранные средства массовой информации, освещающие деятельность президента России, будут работать на параде, который пройдет 9 мая, они уже получили аккредитацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, также на мероприятии будут тележурналисты и представители кремлевского пула.

Аккредитованы были и проинформированы аккредитацией те журналисты, которые там будут. Это главным образом непосредственно те, кто будет хост-бродкастинг обеспечивать, это очень много людей, специалистов, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не приедет на торжества по случаю Дня Победы в Москву. В опубликованном Кремлем перечне иностранных лидеров, которые приглашены на празднование, главы государств Центральной Азии отсутствуют.

До этого поступала информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву. Кроме того, глава белорусского государства планирует присутствовать на параде Победы в российской столице.