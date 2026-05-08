День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:02

В Кремле приняли решение по иностранным СМИ на 9 мая

Песков заявил, что на параде будут работать иностранные СМИ

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные средства массовой информации, освещающие деятельность президента России, будут работать на параде, который пройдет 9 мая, они уже получили аккредитацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, также на мероприятии будут тележурналисты и представители кремлевского пула.

Аккредитованы были и проинформированы аккредитацией те журналисты, которые там будут. Это главным образом непосредственно те, кто будет хост-бродкастинг обеспечивать, это очень много людей, специалистов, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не приедет на торжества по случаю Дня Победы в Москву. В опубликованном Кремлем перечне иностранных лидеров, которые приглашены на празднование, главы государств Центральной Азии отсутствуют.

До этого поступала информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву. Кроме того, глава белорусского государства планирует присутствовать на параде Победы в российской столице.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
парад Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.