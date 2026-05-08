Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге — подробности

В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью и участника СВО Дмитрия Исаева. По информации СМИ, преступление совершил бывший возлюбленный его девушки из ревности. Подозреваемого задержали. Новые подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как произошло убийство участника СВО Дмитрия Исаева в Калуге

Тридцатипятилетнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая на улице Болотникова в Калуге, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Информацию о смерти спортсмена и участника СВО подтвердили в клубе «Логово зверя», где он работал в последнее время.

«Сложно писать о таком… Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким! Дату и время похорон сообщим позже», — рассказали в клубе.

Видео убийства Исаева опубликовал блогер Евгений Серкин. «Кадры не для слабонервных. На них видно, что спортсмен беседует на улице с двумя мужчинами. В какой-то момент один из них достает оружие и стреляет в спортсмена. Исаев падает, а злоумышленник делает контрольный выстрел», — отметил Серкин.

По версии следствия, предполагаемый убийца выстрелил в Исаева не менее двух раз. Мотивом послужили личные неприязненные отношения. Пытаясь скрыться, злоумышленник доехал до Брянской области, где его задержали.

По информации СМИ, преступник дважды выстрелил в спортсмена, предположительно, из ружья ИЖ. По первоначальным данным, подозреваемый пошел на это из чувства ревности — Исаев встречался с его бывшей девушкой.

Отмечается, что раненого атлета доставили в больницу, но медики не смогли вывести его из критического состояния. Исаев скончался на операционном столе.

Что известно о подозреваемом в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью

8 мая 41-летнего подозреваемого Евгения Р. арестовали на два месяца по обвинению в убийстве Исаева. Мужчина признал свою вину, заявили в управлении СКР по региону.

Telegram-каналы сообщили, что подозреваемый ранее имел проблемы с законом. Он привлекался к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством. В 2015 году его объявляли в розыск.

Убийце Исаева может грозить до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, содеянное подпадает под несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ.

«Расправа над Исаевым — это классическое убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. По совокупности подозреваемому может грозить до 20 лет колонии строгого режима», — пояснил Багатурия.

Дмитрий Исаев Фото: vk.com/id3554797

Что известно об убитом в Калуге участнике СВО Дмитрии Исаеве

В 2012 году Исаев окончил университет в Калуге по специальности «физическая культура». Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. В 2023-м атлет стал чемпионом России по функциональному многоборью. Будучи тренером, он продолжал принимать участие в соревнованиях по кроссфиту.

«Жизнь скоротечна, нужно наполнять ее только положительными моментами. На пути всегда будут встречаться преграды, трудности и люди, которые склонны обсуждать других, вместо того чтобы разбираться со своими проблемами. Но все эти трудности делают нас только сильнее. В любой ситуации, что бы ни случилось, всегда нужно оставаться человеком!» — написал Дмитрий на своей странице в соцсети в конце прошлого года.

MK.RU пишет со ссылкой на знакомых Исаева, что спортсмен был ветераном боевых действий и участником СВО. Он провел в зоне спецоперации несколько месяцев в 2022 году.

Что об убитом в Калуге участнике СВО Дмитрии Исаеве рассказали его знакомые

Друзья и коллеги Исаева в один голос назвали его добрым и отзывчивым человеком. Спортсмен всегда приходил на помощь и занимался благотворительностью, отметили они.

«Я знаю Дмитрия давно — занимались в одном зале, часто ездили вместе на различные соревнования. Это очень порядочный, добрый и отзывчивый человек. Я просто в шоке от этой истории, мне очень жаль», — рассказала NEWS.ru коллега Исаева Стелла.

Владелица салона красоты в Калуге Юлия подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что Дмитрий был удивительным человеком, не только добрым и отзывчивым, но и неизменно позитивным.

«Он всегда находил время, чтобы поинтересоваться делами ребят в клубе, поддержать и подбодрить на соревнованиях. Перед Новым годом наш салон стал пунктом сбора подарков для детских домов и домов престарелых. Дмитрий одним из первых откликнулся на призыв: трижды за время акции он привозил нам огромные коробки с подарками. Его доброта и готовность помочь навсегда останутся в нашей памяти. Очень жаль, что такие светлые люди уходят из жизни», — сказала Юлия.

Посетитель спортивного клуба «Логово зверя» Михаил рассказал NEWS.ru, что сперва Исаев показался ему нелюдимым, но затем впечатление сменилось на противоположное.

«Сначала он мне показался каким-то замкнутым. Вероятно, из-за того, что он выглядел накачанным, гора мышц. Но когда я с ним познакомился поближе и начал общаться, я был удивлен, какой он добрый и приветливый парень. Наблюдая за его общением с ребятами в клубе, я понял, что Дима обладает хорошим чувством юмора. Он всегда улыбался и шутил», — сказал Михаил.

Он отметил, что узнал о трагедии от своего тренера. Михаил признался, что до сих пор не может принять это известие.

«Когда я увидел сообщение от своего тренера о смерти Дмитрия, не мог поверить, и до сих пор не могу смириться с тем, что такого классного парня больше нет с нами. Ему бы жить и жить, он был образцом кроссфита. Вечная память Дмитрию, царствие небесное», — сказал Михаил.

Возлюбленная спортсмена назвала его самым лучшим мужчиной и порядочным семьянином. В разговоре с журналистами 25-летняя Виктория отметила, что не знает, как жить без него. Девушка работает учителем физкультуры и занимается тренерской деятельностью.

