Появилось видео с моментом убийства чемпиона по многоборью Исаева в Калуге

Убийство чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева попало на камеры уличного видеонаблюдения в Калуге. На записи, опубликованной Telegram-каналом Baza, видно, как спортсмен разговаривает с двумя мужчинами у автомобиля.

Затем один из них отходит, резко разворачивается и открывает огонь по 35-летнему Исаеву. Когда тот падает, нападавший делает контрольный выстрел, после чего оба скрываются с места.

Исаева убили в ночь на 7 мая. Гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время. Для поддержки семьи погибшего спортсмена организован сбор средств. По предварительным данным, спортсмена застрелили из ружья.

Причиной убийства могла стать ревность преступника к бывшей девушке, с которой в настоящее время встречался Исаев. Он не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение.

Адвокат Вадим Багатурия между тем выразил мнение, что убийце Исаева может грозить до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По его словам, содеянное подпадает сразу под несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ.