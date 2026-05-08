Возлюбленная чемпиона Исаева прервала молчание после его убийства

Возлюбленная убитого чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева назвала его самым лучшим мужчиной и порядочным семьянином в разговоре с KP.RU. 25-летняя Виктория призналась, что не знает, как без него жить. При этом она отказалась давать подробный комментарий.
Это самый лучший мужчина, спортсмен, порядочный семьянин, душа компании, добрый, — отметила девушка.
Виктория также занята в сфере спорта. Она работает учителем физкультуры и также занимается тренерской деятельностью.
Причиной убийства Исаева могла стать ревность преступника к бывшей девушке — Виктории. Он не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение.
Подозреваемого в убийстве чемпиона задержали в состоянии опьянения. Он также бросил машину и попытался скрыться в лесополосе. Кроме того, обвиняемый отказался проходить медосвидетельствование.
Убийство попало на камеры уличного видеонаблюдения в Калуге. На записи видно, как спортсмен разговаривает с двумя мужчинами у автомобиля. Затем один из них отходит, резко разворачивается и открывает огонь по Исаеву.