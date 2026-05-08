Возлюбленная чемпиона Исаева прервала молчание после его убийства Возлюбленная убитого чемпиона Исаева назвала его самым лучшим мужчиной

Возлюбленная убитого чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева назвала его самым лучшим мужчиной и порядочным семьянином в разговоре с KP.RU. 25-летняя Виктория призналась, что не знает, как без него жить. При этом она отказалась давать подробный комментарий.

Это самый лучший мужчина, спортсмен, порядочный семьянин, душа компании, добрый, — отметила девушка.

Виктория также занята в сфере спорта. Она работает учителем физкультуры и также занимается тренерской деятельностью.

Причиной убийства Исаева могла стать ревность преступника к бывшей девушке — Виктории. Он не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение.

Подозреваемого в убийстве чемпиона задержали в состоянии опьянения. Он также бросил машину и попытался скрыться в лесополосе. Кроме того, обвиняемый отказался проходить медосвидетельствование.

Убийство попало на камеры уличного видеонаблюдения в Калуге. На записи видно, как спортсмен разговаривает с двумя мужчинами у автомобиля. Затем один из них отходит, резко разворачивается и открывает огонь по Исаеву.