У девочки после падения с 12-го этажа остановилось сердце

В Краснодаре врачи смогли запустить сердце девочки спустя 15 минут после падения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Краснодаре врачи спасли 13-летнюю девочку, выпавшую из окна 12-го этажа, сообщили в региональном Минздраве. В результате падения школьница получила множественные переломы, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы, а также перенесла остановку сердца.

Четверть часа, 15 минут, 900 секунд — столько времени сердце девочки не билось самостоятельно. Не теряя надежды и веры, сотрудники бригады боролись за жизнь ребенка, — передается в публикации.

Прибывшие на место медики скорой помощи смогли реанимировать пострадавшую, после чего ее доставили в детскую больницу. Там девочке провели сложную операцию и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас травматологи продолжают ее восстановление после происшествия.

Ранее в Московской области несовершеннолетний получил тяжелую травму глаза при использовании рыболовных снастей. Пострадавший был экстренно доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с застрявшим в глазу крючком. Медицинские специалисты провели сложную операцию по извлечению инородного тела в кратчайшие сроки. Зрение пациента полностью сохранено.

