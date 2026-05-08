У девочки после падения с 12-го этажа остановилось сердце В Краснодаре врачи смогли запустить сердце девочки спустя 15 минут после падения

В Краснодаре врачи спасли 13-летнюю девочку, выпавшую из окна 12-го этажа, сообщили в региональном Минздраве. В результате падения школьница получила множественные переломы, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы, а также перенесла остановку сердца.

Четверть часа, 15 минут, 900 секунд — столько времени сердце девочки не билось самостоятельно. Не теряя надежды и веры, сотрудники бригады боролись за жизнь ребенка, — передается в публикации.

Прибывшие на место медики скорой помощи смогли реанимировать пострадавшую, после чего ее доставили в детскую больницу. Там девочке провели сложную операцию и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас травматологи продолжают ее восстановление после происшествия.

