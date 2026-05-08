08 мая 2026 в 15:17

Сенатор от КПРФ Гибатдинов: Берлин уничтожает историю запретом символов 9 Мая

Германия, запрещая использование советской символики во время мемориальных акций в Берлине, уничтожает историю, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. Он отметил, что таким образом ФРГ стирает память о подвиге 27 млн жителей Советского Союза, которые погибли, защищая Европу от фашизма.

Власти Берлина показали истинное лицо, запретив 8 и 9 мая у советских мемориалов флаг СССР, Знамя Победы, георгиевские ленты, песни военных лет и символику, связанную с Великой Победой советского народа над фашизмом. В действительности это попытка стереть историческую память о подвиге наших отцов и дедов, которые ценой 27 млн жизней спасли Европу от коричневой чумы. Особый цинизм ситуации заключается в том, что запреты вводятся именно у мемориалов советским солдатам-освободителям в «Трептов-парке», «Тиргартене» и «Панкове» — там, где покоятся воины Красной армии, сокрушившие нацизм, — высказался Гибатдинов.

Он добавил, что сегодня Россия в ходе специальной военной операции вновь ведет борьбу с проявлениями неонацизма и фашистской идеологии. По его словам, сейчас важно сохранить всю правду о Великой Отечественной войне для потомков.

Запрет символов Победы в Берлине — это уже не просто русофобия, а сознательная политика по уничтожению исторической правды. Именно поэтому сегодня РФ в ходе СВО вновь ведет борьбу с проявлениями неонацизма и фашистской идеологии. Тот факт, что на Западе боятся Знамени Победы и советских песен военных лет, говорит только об одном — память о подвиге советского солдата по-прежнему сильнее их политической лжи и попыток переписать историю. Наш долг — сделать все возможное, чтобы остановить возрождение фашизма и сохранить правду о Великой Отечественной войне для будущих поколений, — заключил Гибатдинов.

Ранее эксперт партии BSW Севим Дагделен раскритиковала запрет на использование советской символики во время мемориальных акций в Берлине. Она назвала такое решение немецких властей позором. Ссылаясь на слова писателя Эрнеста Хемингуэя, политик напомнила о неоплатном долге всех приверженцев свободы перед Красной армией.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
