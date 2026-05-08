Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приземлился в Москве, сообщает РИА Новости. Глава соседнего государства примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Токаев, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присоединятся к праздничным мероприятиям в Москве. По словам Ушакова, вечером в пятницу, 8 мая, глава России Владимир Путин проведет беседу с лидерами Казахстана, Узбекистана, а также с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее стало известно, что встреча главы Республики Сербской Синиши Карана с Путиным запланирована на 9 мая в Москве. Переговоры должны состояться в рамках визита политика в российскую столицу в День Победы.

До этого сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит во главе делегации страны посетит РФ по приглашению российского лидера для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В МИД республики подчеркнули важность предстоящего события.