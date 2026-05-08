Эстонцы рвутся в РФ на 9 Мая, аэропорты «на стопе» из-за ВСУ: что дальше

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за массированных атак ВСУ по югу России, жители Эстонии рвутся в Россию, чтобы отметить День Победы, синоптик раскрыл, когда в Москву придет резкое похолодание, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Аэрофлот» пошел на вынужденные меры из-за ударов ВСУ

«Аэрофлот» отменил и перенес ряд рейсов на юге России из-за массированных атак ВСУ, сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажирам на время ожидания вылета предоставили необходимое обслуживание, а контакт-центры перевели в усиленный режим работы.

«В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России „Аэрофлот“ вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — сказано в сообщении.

Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом готовят обновленные планы полетов на юг страны, заявили в пресс-службе Росавиации. Извещение ведомства о невозможности полетов в южном направлении, выпущенное ранее, было отменено в 15:00 по московскому времени.

«Авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом в агентстве уточнили, что на фактическое выполнение рейсов могут влиять временные ограничения на использование воздушного пространства каждого конкретного региона. На юге РФ они действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

На фоне происходящего Российские железные дороги пообещали назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда, начиная с 10 мая. В холдинге уточнили, что вокзалы работают в штатном режиме.

По данным Минобороны РФ, с 00:00 мск до 07:00 мск 8 мая силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника самолетного типа. Воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Московского региона и над Азовским и Черным морями. ВСУ предпринимали атаки вопреки объявленному РФ перемирию в честь Дня Победы.

Эстонцы рвутся в Россию на День Победы

Многочасовые очереди образовались на границе Эстонии и России в преддверии Дня Победы, сообщил источник. Согласно его сведениям, жители прибалтийской республики стремятся в РФ, чтобы отметить 9 Мая, так как в Эстонии День Победы официально не празднуют.

Люди на пограничном переходе в Нарве Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам очевидцев, скопление людей на переходе между Нарвой и Ивангородом наблюдается уже третий день. Ожидание на границе, по предварительным данным, занимает от трех до пяти часов. Очереди связывают с усиленными проверками. Пограничники тщательно досматривают въезжающих, на полную проверку одного человека уходит около часа.

Ранее сообщалось, что жителям стран Прибалтики, которые собираются отметить День Победы, придется 9 мая приносить цветы к пустым газонам. Как уточнил активист Максим Рева, действующее законодательство запрещает возлагать цветы к местам, где ранее находились памятники. Несмотря на это, люди все равно намерены приходить к стелам и мемориальным местам.

«Нет же нигде таблички: „Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы“. Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон», — уточнил общественник.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что многие страны Европы участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. И сегодня они хотели бы забыть о своем позоре, поэтому не отмечают День Победы вместе с Россией, считает депутат.

«Многие забывают, какая судьба была уготована для нас Адольфом Гитлером. Он собирался оставить только ту часть населения СССР, что необходима была бы для обслуживания немцев, а остальных — просто убить. При этом на его стороне в войне участвовали части практически со всей Европы — поляки, чехи, французы, румыны, хорваты, итальянцы, — и представители этих государств сейчас хотели бы забыть об этом позорном пятне», — подчеркнул парламентарий.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, 1945 год Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

По его словам, за рубежом сегодня пытаются переписать историю войны, рассказывая, что Европу от Третьего рейха защитили Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Однако вклад Советского Союза в Победу был несоизмеримо больше, чем вклад США и Великобритании, подчеркнул Журавлев.

В Москве закончилось «метеорологическое лето»?

Аномально теплая погода с температурой воздуха до +30 градусов Цельсия в Москве закончилась, и вернется она только летом, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Накануне, 7 мая, сразу на 12 метеостанциях в европейской части России были зафиксированы рекордные показатели температуры, отметил метеоролог.

Новые максимумы зарегистрировали в пяти областных центрах. В Смоленске столбики термометров поднялись до +27 градусов, в Нижнем Новгороде — до +27,1. Рекордную для 7 мая жару также зафиксировали в Подмосковье. В Можайске температура достигла +28,5 градуса, а в Коломне — +30,9, что побило показатели 1967 года.

Однако пятидневный период, названный «метеорологическим летом», подошел к концу. Утром 8 мая в столице температура опустилась до +15,4 градуса, небо затянули облака. Влажность составила 77%, а атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба.

В течение дня через Московский регион прошел холодный атмосферный фронт. В ближайшие дни в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди. Ветер сменит направление на северное, его скорость будет достигать 4–9 м/с. Днем температура понизится до плюс 11–14 градусов, а вечером — до плюс 8–11. Атмосферное давление, напротив, повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба.

