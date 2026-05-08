Синоптик рассказала, какую погоду ждать москвичам на 9 мая

Дневная температура воздуха в Москве 9 мая составит 12–14 градусов тепла, при этом погода будет облачной с прояснениями и без существенных осадков, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, атмосферное давление останется повышенным.

На 9 мая в Москве погоду будет определять периферия антициклона. Атмосферное давление прогнозируется повышенное, погода облачная, с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура составит от 8 до 10 градусов тепла. По региону — от +5 до +10 градусов. Дневная температура 9 мая в Москве будет около 12–14 градусов тепла, по области — +10–15. Ожидается сильный ветер, — сказала Позднякова.

По ее словам, практически такая же погода сохранится и в воскресенье, однако уже в начале новой недели ситуация изменится из-за прихода атлантического циклона. Синоптик отметила, что в понедельник в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, а дневная температура немного повысится.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномально теплая погода в Москве с температурой воздуха до +30 градусов Цельсия закончилась. По его словам, жара в столицу вернется только летом.