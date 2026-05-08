Погода в Москве в субботу, 9 мая: тепло до +15 градусов и небольшие дожди

В Москву и Московскую область завтра, 9 мая, придут «черемуховые холода», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 9 мая

По словам Евгения Тишковца, 9 мая погоду в Москве будет определять гребень скандинавского антициклона.

«Ночью и в первой половине дня синоптическая ситуация в Москве обусловится гребнем скандинавского антициклона — в этот период ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Опасных явлений не прогнозируется. Нижняя граница облачности составит 470–650 метров и выше, что позволит провести воздушную часть военного парада. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха в Москве ночью — от +6 до +9 градусов, утром — от +10 до +13 градусов», — отметил он.

Тишковец также отметил, что днем скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада и будет преобладать пасмурная погода.

«К вечеру местами может брызнуть небольшой дождь. Ветер восточный 4–9 м/с. Температура воздуха — от +12 до +15 градусов, что на несколько градусов прохладнее нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм ртутного столба», — рассказал синоптик.

По данным метеорологических центров, 9 мая в российской столице прогнозируется облачная погода с небольшим, местами умеренным дождем. Ночью температура составит +7 градусов, по области — от +5 до +10 градусов. Днем воздух в столице прогреется до +13−15 градусов, в Подмосковье — до +11−16 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 11 мая, в Москве сохранится не по сезону свежая погода.

«По ночам в Москве будет от +6 до +11 градусов, днем — не выше +11–16 градусов. Ветрено. Особенно 11 мая не обойдется без дождей», — уточнил он.

Во вторник, 12 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью — от 5 до 10 градусов. Днем воздух прогреется до +16–21 градуса. Ветер южный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 9 мая воздух в регионе в дневные часы прогреется до +15 градусов.

«Температура воздуха в Санкт-Петербурге сегодня и завтра — до +15 градусов. В субботу, 9 мая, облака придут, так что не такое чистое небо будет, как сегодня. А ветер меняет направление с северо-западного на восточное. Небольшие изменения в атмосфере происходят во второй половине периода, поэтому несколько раньше, чем ждали, уже во второй половине дня 10 мая, с юга начинает подтягиваться атмосферный фронт, и по западу области пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге тоже есть вероятность кратковременного дождя», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 мая в Северной столице в дневные часы ожидается умеренный северо-восточный ветер.

«9 мая будет переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северных направлений слабый, днем — северо-восточный, восточный умеренный. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, местами до 0 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем — существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

