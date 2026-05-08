Ситуация в аэропортах России сегодня, 8 мая: задержки и отмены рейсов

Сегодня, 8 мая, была приостановлена работа 13 аэропортов на юге России. Где наблюдаются отмены и задержки рейсов, когда восстановят авиасообщение?

Какие аэропорты были закрыты 8 мая в России

В пятницу, 8 марта, на юге России были введены авиационные ограничения. Из-за попадания украинского беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России», расположенного в Ростове-на-Дону, была временно приостановлена работа 13 аэропортов, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Самолеты не принимают и не отправляют Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

«В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов», — говорится в заявлении министерства.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Какие рейсы задержаны и отменены 8 мая

На фоне временного закрытия аэропортов на юге России было задержано 184 авиарейса, отменено — 26.

В аэропорту Сочи, согласно данным онлайн-табло, задерживаются в том числе международные рейсы — в Шарм-эш-Шейх, Анталью, Тбилиси, Ереван. По данным Ассоциации туроператоров России, в Сочи складывается особенно тяжелая ситуация.

«Наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток», — отметили в АТОР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также ограничения повлияли на задержки и отмены рейсов в других аэропортах на юге России.

«Астрахань — задержано четыре рейса на вылет и четыре на прилет. Волгоград — семь задержано и три отменено на вылет, шесть задержек и три отмены на прилет. Геленджик — два задержано на вылет и два на прилет. Краснодар — 14 задержек на вылет, 11 на прилет. Махачкала — 12 рейсов задержано на вылет и одна отмена, четыре задержано на прилет и одна отмена. Магас — один рейс отменен на прилет. Минеральные Воды — семь отмен и 12 задержек на вылет, восемь отмен, 13 задержек на прилет. Нальчик — по одной отмене на прилет и вылет. Сочи — 45 задержек на вылет и 45 на прилет. Ставрополь — одна задержка на вылет, два на прилет», — сообщает Telegram-канал Mash.

Авиакомпания «Россия» перенесла и отменила часть рейсов из-за приостановки работы аэропортов юга России, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» также скорректировал расписание, отменил некоторые вылеты. Часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса заранее через онлайн-табло.

