В АТОР раскрыли ситуацию с задержкой и отменой рейсов в южных аэропортах РФ

Всего в южных аэропортах России, приостановивших работу, по предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, задержано и отменено более 80 рейсов, ориентировочно, в ожидании вылета находятся не менее 14 тыс. пассажиров, в основном следующих в пункты назначения в России, — говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация наблюдается в Сочи. Там ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании, которые наблюдаются последние двое суток.

Ранее «Аэрофлот» отменил и перенес ряд рейсов на юге России из-за массированных атак ВСУ. Пассажирам на время ожидания вылета предоставляют необходимое обслуживание. Контакт-центры перевели на усиленный режим работы.

На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации.