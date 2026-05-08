Эстонцы третий день стоят в очередях на границе с Россией ради Дня Победы SHOT: жители Эстонии рвутся в Россию, чтобы отметить День Победы

Многочасовые очереди образовались на границе Эстонии и России в преддверии Дня Победы, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, жители прибалтийской республики стремятся в РФ, чтобы отметить 9 Мая, так как в Эстонии День Победы официально не празднуют.

По словам очевидцев, скопление людей на переходе между Нарвой и Ивангородом наблюдается уже третий день. Ожидание на границе, по предварительным данным, занимает от трех до пяти часов. Очереди связывают с усиленными проверками. Сотрудники границы тщательно досматривают въезжающих, на полную проверку одного человека уходит около часа.

Ранее сообщалось, что жителям стран Прибалтики, которые собираются отметить День Победы, придется 9 мая приносить цветы к пустым газонам. Как уточнил активист Максим Рева, действующее законодательство запрещает возлагать цветы к местам, где ранее находились памятники.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что многие страны Европы участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. И сегодня они хотели бы забыть о своем позоре, поэтому не отмечают День Победы вместе с Россией, считает депутат.