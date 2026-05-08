День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 10:20

Эстонцы третий день стоят в очередях на границе с Россией ради Дня Победы

SHOT: жители Эстонии рвутся в Россию, чтобы отметить День Победы

Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе Фото: Сергей Степанов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Многочасовые очереди образовались на границе Эстонии и России в преддверии Дня Победы, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, жители прибалтийской республики стремятся в РФ, чтобы отметить 9 Мая, так как в Эстонии День Победы официально не празднуют.

По словам очевидцев, скопление людей на переходе между Нарвой и Ивангородом наблюдается уже третий день. Ожидание на границе, по предварительным данным, занимает от трех до пяти часов. Очереди связывают с усиленными проверками. Сотрудники границы тщательно досматривают въезжающих, на полную проверку одного человека уходит около часа.

Ранее сообщалось, что жителям стран Прибалтики, которые собираются отметить День Победы, придется 9 мая приносить цветы к пустым газонам. Как уточнил активист Максим Рева, действующее законодательство запрещает возлагать цветы к местам, где ранее находились памятники.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что многие страны Европы участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. И сегодня они хотели бы забыть о своем позоре, поэтому не отмечают День Победы вместе с Россией, считает депутат.

Европа
Россия
Эстония
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.