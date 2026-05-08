Авиакомпании начали корректировать маршруты полетов на юг России

Авиакомпании в координации с Минтрансом России готовят обновленные планы полетов на юг страны на текущие сутки, заявили в пресс-службе Росавиации. Извещение ведомства о невозможности полетов на юг было отменено 8 мая в 15:00 по московскому времени.

При этом в агентстве уточнили, что на фактическое выполнение рейсов могут влиять временные ограничения на использование воздушного пространства каждого конкретного региона. На юге РФ они действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Ранее Российские железные дороги пообещали назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда, начиная с 10 мая. В холдинге уточнили, что вокзалы работают в штатном режиме.

До этого стало известно, что не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, работа которых была приостановлена. Наиболее сложная обстановка сложилась в Сочи, где нынешняя ситуация усугубляется масштабными сбоями в графике полетов за последние двое суток.