08 мая 2026 в 15:23

Авиакомпании начали корректировать маршруты полетов на юг России

Росавиация: авиакомпании подают обновленные планы полетов на юг России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Авиакомпании в координации с Минтрансом России готовят обновленные планы полетов на юг страны на текущие сутки, заявили в пресс-службе Росавиации. Извещение ведомства о невозможности полетов на юг было отменено 8 мая в 15:00 по московскому времени.

Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, — говорится в сообщении.

При этом в агентстве уточнили, что на фактическое выполнение рейсов могут влиять временные ограничения на использование воздушного пространства каждого конкретного региона. На юге РФ они действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Ранее Российские железные дороги пообещали назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда, начиная с 10 мая. В холдинге уточнили, что вокзалы работают в штатном режиме.

До этого стало известно, что не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, работа которых была приостановлена. Наиболее сложная обстановка сложилась в Сочи, где нынешняя ситуация усугубляется масштабными сбоями в графике полетов за последние двое суток.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

