Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия

Москва вновь оказалась под угрозой атаки ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, противовоздушная оборона уничтожила один украинский БПЛА на подлете к городу. Так, число сбитых беспилотников достигло 104. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.

В Белгородской области ранее подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что отключения связи создают неудобства, но необходимы для безопасности. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей. Дипломат отметила, что многие из них стали жертвами атак с использованием дронов и мин «Лепесток», при этом термин «пострадали», как она отметила, не передает всей тяжести произошедшего.