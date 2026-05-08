08 мая 2026 в 11:25

«Нацизм поднимает голову»: Лавров о попытках Запада переписать историю

Сергей Лавров
Нацизм поднимает голову не только в идеологическом плане, но и в попытках переписать историю, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках церемонии возложения венков в здании ведомства. По его словам, Запад не так свято чтит итоги Великой Отечественной войны, которые заложили основу для длительного развития мира. Трансляция мероприятия велась на сайте МИД РФ.

Нацизм поднимает голову. И не только в идеологическом плане — в попытках <...> переписать историю и итоги Второй мировой войны, — подчеркнул министр.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что запрет немецких властей на символику Победы в Берлине 8–9 мая является кощунственным, лицемерным и мерзким поступком. Она уточнила, что действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его администрации опозорили тех, кто стремится увековечить память немецких борцов с фашизмом.

До этого Захарова отметила, что западные страны делают все возможное, чтобы приравнять СССР к нацистской Германии. По ее словам, потомки проигравших в 1945 году националистов, коллаборационистов и фашистов пытаются мстить победителям.

