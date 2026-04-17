Эрдоган заявил, что верит в мирное урегулирование на Украине

Анкара верит в возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии Антальского дипломатического форума. По его словам, турецкая сторона готова содействовать организации прямых переговоров между сторонами, включая контакты на высшем уровне, передает TRT Haber.

Я хочу искренне заявить здесь, что Турция готова поддержать любые шаги по содействию прямым переговорам, включая саммит лидеров, если стороны выразят соответствующее желание, — подчеркнул он.

Ранее Эрдоган предложил Москве провести переговоры с Киевом в Стамбуле. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с иностранным лидером. Политик ранее уже выступал с аналогичной инициативой, указала сенатор.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина неизменно будет нарушать любые соглашения, поэтому переговоры с ней не имеют смысла. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией ради собственной выгоды.