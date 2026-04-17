Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 16:28

Эрдоган заявил, что верит в мирное урегулирование на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Анкара верит в возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии Антальского дипломатического форума. По его словам, турецкая сторона готова содействовать организации прямых переговоров между сторонами, включая контакты на высшем уровне, передает TRT Haber.

Я хочу искренне заявить здесь, что Турция готова поддержать любые шаги по содействию прямым переговорам, включая саммит лидеров, если стороны выразят соответствующее желание, — подчеркнул он.

Ранее Эрдоган предложил Москве провести переговоры с Киевом в Стамбуле. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с иностранным лидером. Политик ранее уже выступал с аналогичной инициативой, указала сенатор.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина неизменно будет нарушать любые соглашения, поэтому переговоры с ней не имеют смысла. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией ради собственной выгоды.

Мир
Турция
Россия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше извинились перед будущим премьером Венгрии за историю про собаку
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.