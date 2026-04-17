«Зеленский не готов»: в ГД ответили на условия Украины по переговорам с РФ Чепа: никто не будет всерьез воспринимать условия Зеленского по переговорам с РФ

Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров с Россией, не будут восприняты всерьез, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, для диалога на высшем уровне необходимо сначала согласовать все основные условия мира.

Условия, при которых президент Украины сядет за стол переговоров с теми или иными людьми, это не формат возможных договоренностей, и эти требования вряд ли кто-либо будет воспринимать серьезно. Зеленский пока не готов к мирному диалогу. Прежде чем вести обсуждения на таком уровне, надо согласовать и подготовить как следует все условия по основным позициям. Пока договоренности нет, окончательная подготовка самого договора потребует еще не одну, а несколько встреч. И, самое главное, желания добиться этих переговоров, — прокомментировал Чепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов организовать встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции. По его словам, в переговорах также могут участвовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.