17 апреля 2026 в 16:38

«Зеленский не готов»: в ГД ответили на условия Украины по переговорам с РФ

Чепа: никто не будет всерьез воспринимать условия Зеленского по переговорам с РФ

Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров с Россией, не будут восприняты всерьез, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, для диалога на высшем уровне необходимо сначала согласовать все основные условия мира.

Условия, при которых президент Украины сядет за стол переговоров с теми или иными людьми, это не формат возможных договоренностей, и эти требования вряд ли кто-либо будет воспринимать серьезно. Зеленский пока не готов к мирному диалогу. Прежде чем вести обсуждения на таком уровне, надо согласовать и подготовить как следует все условия по основным позициям. Пока договоренности нет, окончательная подготовка самого договора потребует еще не одну, а несколько встреч. И, самое главное, желания добиться этих переговоров, — прокомментировал Чепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов организовать встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции. По его словам, в переговорах также могут участвовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше извинились перед будущим премьером Венгрии за историю про собаку
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

