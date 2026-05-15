Водитель без прав поджег свою машину прямо на глазах сотрудников ГАИ

Водитель без прав в Енисейске поджег собственное авто с целью избежать эвакуации

В городе Енисейске водитель без прав поджег собственную машину, чтобы не допустить ее эвакуации, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Нива» без государственных номеров. За рулем оказался 58-летний мужчина.

Его отстранили от управления и начали составлять протокол. Это не понравилось нарушителю, и он неожиданно поджег в салоне ветошь, пропитанную бензином. Инспекторы вовремя достали огнетушитель и не дали пламени разгореться. В итоге мужчину арестовали на пять суток, а «Ниву» все же поместили на специализированную стоянку.

Ранее в Благовещенске сотрудники ГАИ организовали преследование 17-летнего пьяного подростка. Юноша не выполнил требование об остановке, но далеко уехать на своем Chevrolet Niva не смог. Правоохранители задержали нарушителя. На место прибыли родители, в присутствии которых подросток вышел из машины.

До этого юрист Виктор Скрипченко рассказал, что новые экспресс-тесты, позволяющие по выдоху и слюне определить наличие в организме алкоголя или наркотических веществ, сделают проверку водителей проще и быстрее. По прогнозам эксперта, такие приборы окажутся эффективнее обычного алкометра.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
