Водитель без прав поджег свою машину прямо на глазах сотрудников ГАИ Водитель без прав в Енисейске поджег собственное авто с целью избежать эвакуации

В городе Енисейске водитель без прав поджег собственную машину, чтобы не допустить ее эвакуации, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Нива» без государственных номеров. За рулем оказался 58-летний мужчина.

Его отстранили от управления и начали составлять протокол. Это не понравилось нарушителю, и он неожиданно поджег в салоне ветошь, пропитанную бензином. Инспекторы вовремя достали огнетушитель и не дали пламени разгореться. В итоге мужчину арестовали на пять суток, а «Ниву» все же поместили на специализированную стоянку.

