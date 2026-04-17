17 апреля 2026 в 16:32

Появились новые подробности с переговоров США и Дании по Гренландии

Fox News: переговоры между США и Данией по Гренландии идут по хорошей траектории

Переговоры между США и Данией по вопросу принадлежности Гренландии идут по хорошей траектории, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома. По его словам, Вашингтон настроен «очень оптимистично». Он подчеркнул, что обсуждения в основном ведутся вокруг «обеспечения интересов национальной безопасности США в Гренландии».

Мы не собираемся участвовать в обсуждениях через средства массовой информации, но мы очень оптимистично настроены в отношении того, что находимся на хорошей траектории, — приводятся слова чиновника.

Ранее сообщалось, что в Гренландии испугались нового заявления президента США Дональда Трампа о желании завладеть островом. Однако как заявил премьер автономной территории в составе Дании Йенс-Фредерик Нильсен, остров не отдадут и не продадут никакой другой стране.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны обладать Гренландией из-за угроз со стороны других стран. По его словам, таким образом можно «защитить мир от России и Китая».

В Польше извинились перед будущим премьером Венгрии за историю про собаку
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
