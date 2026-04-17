Появились новые подробности с переговоров США и Дании по Гренландии Fox News: переговоры между США и Данией по Гренландии идут по хорошей траектории

Переговоры между США и Данией по вопросу принадлежности Гренландии идут по хорошей траектории, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома. По его словам, Вашингтон настроен «очень оптимистично». Он подчеркнул, что обсуждения в основном ведутся вокруг «обеспечения интересов национальной безопасности США в Гренландии».

Мы не собираемся участвовать в обсуждениях через средства массовой информации, но мы очень оптимистично настроены в отношении того, что находимся на хорошей траектории, — приводятся слова чиновника.

Ранее сообщалось, что в Гренландии испугались нового заявления президента США Дональда Трампа о желании завладеть островом. Однако как заявил премьер автономной территории в составе Дании Йенс-Фредерик Нильсен, остров не отдадут и не продадут никакой другой стране.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны обладать Гренландией из-за угроз со стороны других стран. По его словам, таким образом можно «защитить мир от России и Китая».