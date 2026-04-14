Арестованному журналисту «Новой газеты» предъявили обвинение

Обозревателю «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 272 УК РФ), сообщили в издании. Журналиста задержали на прошлой неделе, одновременно с этим в редакции прошел обыск.

Как отметили в «Новой», именно эта статья фигурировала в материалах суда, по итогам которого Ролдугина арестовали. По версии следствия, журналист использовал ботов для «пробива» информации, а затем публиковал полученные данные в своих материалах.