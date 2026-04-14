14 апреля 2026 в 15:31

Арестованному журналисту «Новой газеты» предъявили обвинение

Журналист «Новой газеты» Ролдугин обвинен в неправомерном доступе к информации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обозревателю «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 272 УК РФ), сообщили в издании. Журналиста задержали на прошлой неделе, одновременно с этим в редакции прошел обыск.

Как отметили в «Новой», именно эта статья фигурировала в материалах суда, по итогам которого Ролдугина арестовали. По версии следствия, журналист использовал ботов для «пробива» информации, а затем публиковал полученные данные в своих материалах.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
