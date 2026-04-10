Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:54

Журналиста «Новой газеты» арестовали

Журналиста «Новой газеты» Ролдугина арестовали до 10 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тверской суд Москвы арестовал до 10 мая обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, передает РИА Новости. В материале говорится, что такое решение было принято по делу о незаконном использовании личных данных.

Ходатайство следствия об избрании Ролдугину меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, — зачитала решение судья.

Сам Ролдугин в ходе заседания вину не признал и настаивал на более мягкой мере пресечения, аргументируя это своей готовностью сотрудничать со следствием. Журналист подчеркнул, что у обвинения нет данных о наличии у него подельников, а сам он не планирует скрыться от правосудия. Он также добавил, что после изъятия всех цифровых носителей лишен возможности как-либо влиять на ход расследования, но суд счел его доводы недостаточными.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.

Москва
суды
аресты
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер ректор Московского международного университета
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году: конец СВО, выгода России
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.