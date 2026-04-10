Журналиста «Новой газеты» арестовали

Тверской суд Москвы арестовал до 10 мая обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, передает РИА Новости. В материале говорится, что такое решение было принято по делу о незаконном использовании личных данных.

Ходатайство следствия об избрании Ролдугину меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, — зачитала решение судья.

Сам Ролдугин в ходе заседания вину не признал и настаивал на более мягкой мере пресечения, аргументируя это своей готовностью сотрудничать со следствием. Журналист подчеркнул, что у обвинения нет данных о наличии у него подельников, а сам он не планирует скрыться от правосудия. Он также добавил, что после изъятия всех цифровых носителей лишен возможности как-либо влиять на ход расследования, но суд счел его доводы недостаточными.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.