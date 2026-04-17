Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля

Полиция нашла машину, брошенную убийцей полицейского в Оренбургской области. Куда Сергей Басалаев мог бежать, что известно о преступнике 17 апреля?

Как идет розыск убийцы из Оренбургской области, новости 17 апреля

На юге Оренбургской области развернуты масштабные поиски Сергея Басалаева, который вчера убил полицейского в селе Аккермановка.

СМИ пишут, что следы Басалаева обрываются в 14 км от места перестрелки. Он бросил автомобиль «ГАЗон» в районе села Белошапка и, предположительно, бежал в горы. Полицейские предупредили, что мужчина вооружен автоматом и очень опасен.

Автомобиль осматривают следователи, а поиски подозреваемого продолжаются с использованием наземных вооруженных поисковых групп, беспилотников и вертолета. Из-за розыска ограничен въезд в села Губерля, Белошапка, Хабарное и Старая Губерля, а также в природный заказник «Губерлинские горы», отмечают местные СМИ.

«На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН „Кобра“ и СОБР „Рось“ Росгвардии для осуществления оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в Росгвардии.

Губерлинские горы — невысокий горный массив, прорезанный реками Губерля и Урал. В Сети отмечают, что местность сильно изрезанная, там большое количество укромных мест, таких как ущелье Врата Ада, расположенное всего в 3 км от села Белошапка. При этом лесов в Губерлинских горах немного и они находятся в низинах: на открытых сопках беглеца смогут легко заметить с воздуха.

Поиски Сергея Басалаева на юге Оренбургской области

Что известно об убийце полицейского из Оренбургской области

По данным из открытых источников, Сергей Басалаев — неудачливый бизнесмен, который владел в Оренбургской области небольшим швейным цехом и пытался продвигать свой бренд одежды «Мороз», но прогорел, его предприятие числится как ликвидированное.

Baza пишет, что Басалаев является «рецидивистом-должником»: за последние 15 лет у него неоднократно возникали проблемы с задолженностями, с него взыскивали кредиты через суд и привлекали за неуплату налогов и административных штрафов.

СМИ писали, что подозреваемый в расстреле полицейских на улице Ковыльной в Аккермановке мог находиться в федеральном розыске. Подтверждений этому нет.

Кроме того, по предварительным данным, Басалаев может быть бывшим военнослужащим мотострелковой бригады ЛНР. Откуда у него оружие и почему он открыл огонь по полицейским, как только увидел их, пока неизвестно. По данным Telegram-канала «112», он выращивал и хранил у себя наркотики в особо крупном размере и мог торговать ими в интернете под видом черемухи и иван-чая.

Читайте также:

Расстрелял полицейских и скрылся: что известно о нападении под Оренбургом

Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля

Взрыв во Владикавказе 17 апреля: сколько жертв, что известно, это теракт ВСУ?