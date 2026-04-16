Раскрыты подробности из жизни подозреваемого в убийстве полицейского

Telegram-канал «112» сообщил, что Сергей Басалаев, которого подозревают в убийстве полицейского в Оренбургской области в поселке Аккермановка, мог выращивать и хранить наркотики в особо крупном размере. По предварительной информации, при себе у него автоматическое оружие.
По информации авторов, мужчину привлекали за хранение конопли. На канале рассказали, что Басалаев культивировалд запрещенные растения, а также хранил в доме 885 граммов марихуаны и 48 граммов гашишного масла.
Ранее Следственный комитет России возбудил дело о покушении на жизнь полицейских после стрельбы в Оренбургской области. Выяснилось, что трое правоохранителей получили ранения, еще один погиб.
До этого в региональном управлении МВД информировали, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.
