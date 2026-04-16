Расстрелял полицейских и скрылся: что известно о нападении под Оренбургом

Полиция ведет погоню за беглым преступником, который расстрелял полицейских в Оренбургской области. Что произошло, что известно о полицейском, куда бежал преступник?

Что произошло в Оренбургской области, кто расстрелял полицейских

Полицейский погиб, еще трое получили тяжелые ранения при попытке задержания преступника в Оренбургской области близ границы с Казахстаном.

«Сегодня сотрудники ОП № 3 МУ МВД России „Орское“ выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Стрелявший скрылся, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание», — сообщила пресс-служба МВД по Оренбургской области.

По данным Минздрава, трое полицейских после стрельбы в Оренбуржье находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте были бригады скорой помощи.

Стрелявший скрылся, объявлен план «Перехват», правоохранители в регионе подняты по тревоге. Аккермановка находится в 5,5 км от госграницы России и Казахстана. При этом страны на этом участке границы разделены рекой Урал. Ближайший официальный погранпереход АПП «Орск» находится в часе пути от поселка на автомобиле. К югу от соседнего Новотроицка за Уралом расположена дорога, ведущая на территорию Казахстана за Уралом; преступник может направиться туда и попытаться бежать в соседнюю страну, предполагают в Сети.

Что известно о преступнике, убившем полицейского под Оренбургом

Полиция назвала имя подозреваемого.

«Сотрудниками полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Подозреваемый передвигался на автомобиле „ГАЗон“, грузовой с белой кабиной, возможный госномер — „-851-“, 102-й регион», — сообщили в пресс-службе МВД.

В полиции подчеркивают, что преступник может быть вооружен и особо опасен.

Telegram-канал Baza выяснил, что разыскиваемый Басалаев — профессиональный портной. В Оренбургской области у него был собственный небольшой швейный цех с брендом «Мороз», однако бизнес не имел успеха. Mash пишет, что подозреваемый «увлекался травами и знахарством».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

