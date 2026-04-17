Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году Любимова: во время «Библионочи» россияне смогут встретиться с писателями

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 18 апреля 2026 года, и на ней любой желающий сможет принять участие в мастер-классах или даже пообщаться с писателями, сообщила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, тема этого года — «Единство народов — сила России!». Ежегодная акция «Библионочь» состоится в России уже в 15-й раз, передает корреспондент NEWS.ru.

Я хочу сказать, что в этом году, конечно же, у нас готовится огромное количество [мероприятий]: и мастер-классов, и встреч с любимыми писателями. Нам, конечно, очень важно, что [появились] современные формы общения с молодежью: те самые квизы, квесты, возможности, пообщаться, задать вопросы, подискутировать. <…> У нас предстоит огромное количество акций, — сказала она.

