«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны

Достижения космической эпохи сначала повлияли на отечественный кинематограф, рассказала министр культуры России Ольга Любимова в проекте Радио Sputnik и холдинга ON Медиа «Первые среди звезд». По ее словам, благодаря кино в массовой культуре началось формирование образа космоса.

Кинематограф подхватил эту волну чуть ли не раньше литературы. В 1957 году Павел Клушанцев снял картину с элементами научно-фантастического игрового кино «Дорога к звездам», где удивительно точно описал и конструкции ракет, и пребывание на орбите, и движения космонавта в невесомости, — отметила Любимова.

Также министр вспомнила об истории создания фильма «Планета бурь» режиссера Клушанцева. По ее словам, эта работа стала основой для визуального языка космической фантастики, который потом подхватили голливудские авторы.

