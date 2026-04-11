Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 13:37

«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны

Ольга Любимова Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Достижения космической эпохи сначала повлияли на отечественный кинематограф, рассказала министр культуры России Ольга Любимова в проекте Радио Sputnik и холдинга ON Медиа «Первые среди звезд». По ее словам, благодаря кино в массовой культуре началось формирование образа космоса.

Кинематограф подхватил эту волну чуть ли не раньше литературы. В 1957 году Павел Клушанцев снял картину с элементами научно-фантастического игрового кино «Дорога к звездам», где удивительно точно описал и конструкции ракет, и пребывание на орбите, и движения космонавта в невесомости, — отметила Любимова.

Также министр вспомнила об истории создания фильма «Планета бурь» режиссера Клушанцева. По ее словам, эта работа стала основой для визуального языка космической фантастики, который потом подхватили голливудские авторы.

Ранее российский космонавт Алексей Зубрицкий признался, что ему понравилось выполнять трудоемкие эксперименты. Отмечается, что они были связаны с установкой научного оборудования на внешней поверхности Международной космической станции (МКС).

Власть
Ольга Любимова
Кино
Космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.