Космонавт Зубрицкий раскрыл детали экспериментов на внешней поверхности МКС

Российский космонавт Алексей Зубрицкий признался в беседе с РИА Новости, что ему понравилось выполнять трудоемкие эксперименты. Отмечается, что они были связаны с установкой научного оборудования на внешней поверхности Международной космической станции (МКС).

Мне очень понравились те эксперименты, которые связаны с выходом в открытый космос. Поэтому если будет какое-то новое оборудование, предназначенное для установки на внешней поверхности станции, я буду этому безмерно рад, — признался Зубрицкий.

