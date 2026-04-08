Ученый объяснил важность миссии «Артемида-2» по облету Луны

Миссия «Артемида-2», в ходе которой американские космонавты облетели Луну, стала первым шагом к практическому освоению естественного спутника Земли, заявил 360.ru руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, до этого момента исследование Луны было нацелено исключительно на решение научных, а не хозяйственных задач.

Если первым этапом было исследование Луны, основные задачи были научными и это был вопрос престижа, то сейчас начался этап освоения Луны — обживания и хозяйственного использования. Задача в том, чтобы полеты на Луну окупались, приносили прибыль, а не только зрелище. И это стало достижимо. Технологии достаточно развиты для того, чтобы построить базу на Луне, инфраструктуру и добывать там ресурсы, — высказался Моисеев.

Как отметил ученый, на Земле литр воды почти ничего не стоит, тогда как на околоземной орбите его цена достигает $7 тыс. Если же доставлять воду с Луны, стоимость может снизиться до $10–15 за литр. Именно это превращает освоение Луны в практическую экономическую задачу.

Ранее Моисеев заявил, что в России ведется подготовка лунных миссий, однако они часто сталкиваются с переносом сроков. Он отметил, что подготовка предыдущего полета велась на протяжении 18 лет.