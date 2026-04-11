11 апреля 2026 в 11:02

Повар назвал неочевидную проблему питания космонавтов на орбите

Повар Ведерников: на приготовление еды в космосе уходит около 40 минут

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Большинство блюд, отправляемых на околоземную орбиту, доставляется в замороженном виде и требует 30-40 минут для приготовления, рассказал РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Андрей Ведерников. По его словам, особая технология хранения продуктов позволяет экономить каждый грамм дорогостоящего груза и продлевать срок годности пищи.

Поскольку каждый грамм груза, отправляемого в космос, стоит очень дорого, большинство блюд, чтобы увеличить срок хранения, подвергаются глубокой заморозке (минус 34 градуса), далее в специальной машине на земле обезвоживаются, — отметил Ведерников.

Он уточнил, что космонавту остается лишь открыть пакет с супом или вторым блюдом и наполнить его горячей водой. Для десерта или салата используется холодная вода, а консервы просто вскрываются ножом.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил, что миссия «Артемида-2», в ходе которой американские космонавты облетели Луну, стала первым шагом к практическому освоению естественного спутника Земли. По его словам, до этого момента исследование было нацелено исключительно на решение научных, а не хозяйственных задач.

