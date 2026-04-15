Овчинский: профориентационную программу «Школа для меня» запустят в Москве

В Москве в апреле запустят комплексную программу по популяризации городских профессий «Школа для меня» в рамках детского трека фестиваля «Открытый город», сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский. Ее введут в пяти общеобразовательных учреждениях: № 1514, 1329, 123, школе имени маршала В. И. Чуйкова и Курчатовской школе.

Проект стартует уже в третий раз: за это время в нем приняли участие более 2 тыс. подростков из 11 московских школ, было спроектировано 40 объектов и построено семь полноценных пространств для детей. Программа строится на проектном подходе: школьники не просто изучают, как устроен город, а проходят весь путь от идеи до реализации — создают реальные объекты для школьной территории, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа выполняет профориентационную функцию: в процессе работы над школьной средой ученики примеряют на себя роли архитекторов, дизайнеров и исследователей. Сначала в мастерской дети узнают об устройстве города, современных вызовах среды и профессиях в архитектуре и урбанистике. Затем каждая школа проведет исследование своей территории — как используются пространства и чего не хватает. Эти наблюдения лягут в основу будущих проектов.

После этого в архитектурных лабораториях вместе с профессионалами подростки превратят идеи в реальные концепции объектов для школьной территории. И наконец, ключевой этап — настоящая стройка, где ребята своими руками соберут и смонтируют объекты в формате открытой мастерской.

В строительной отрасли Москвы все чаще появляются новые профессии. Трансформации этой сферы помогают развивать такие масштабные проекты, как Программа реновации. 3D-моделлер, ТИМ-специалисты, операторы роботов-сварщиков, лаборанты-исследователи — все эти профессии уже давно закрепились как необходимые для проектирования и строительства новостроек.

