Обнаружена связь между обысками в «Сапе» и уголовным делом журналистов Baza

Следственные мероприятия, прошедшие в офисе издания «Сапа» во Владикавказе, связаны с уголовным делом журналистов Telegram-канала Baza, сообщает ТАСС. Соответствующая информация, по данным агентства, была озвучена в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову и его коллеге продюсеру Татьяне Лукьяновой.

Прошу продлить домашний арест в отношении Глеба Трифонова, так как необходимо дать правовую оценку по эпизоду дачи взятки сотруднику МВД г. Махачкалы, — сказал следователь в ходе заседания.

Ранее, 14 апреля, стало известно о задержании главного редактора канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного полиции. По версии следствия, с 2020 по 2025 год полицейский передавал Джикаевой информацию о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, содержащую персональные данные. За это он получил более 250 тыс. рублей. В МВД уточнили, что публикация этих данных мешала раскрытию преступлений и нарушала права граждан.

До этого сообщалось, что в офисе североосетинского издания «Сапа» во Владикавказе прошли обыски. Следственные мероприятия начались утром 14 апреля. В здание вошли неизвестные в гражданской одежде и приступили к проверочным мероприятиям.