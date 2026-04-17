«Настоящая охота»: в ЛНР пострадал электромонтер при атаке ВСУ В ЛНР электромонтер получил ранение при атаке беспилотника ВСУ

Электромонтер получил ранение в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по служебному автомобилю бригады Сватовского района электрических сетей компании «Луганскэнерго», сообщается в Telegram-канале «Юго-западной электросетевой компании». Атака произошла в тот момент, когда специалисты передвигались на машине после проведения восстановительных работ.

В результате атаки осколочное ранение получил электромонтер по эксплуатации распределительной сети. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Это далеко не первый случай, когда энергетики, люди одной из самых мирных профессий, получают ранения в результате боевых действий. На специалистов, обеспечивающих всех светом и теплом, врагом открыта настоящая охота, — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых беспилотных летательных аппаратов. Также известно, что пострадала котельная. Глава администрации Московского района пообещал оказать поддержку в восстановительных работах.