17 апреля 2026 в 16:32

«Настоящая охота»: в ЛНР пострадал электромонтер при атаке ВСУ

В ЛНР электромонтер получил ранение при атаке беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Электромонтер получил ранение в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по служебному автомобилю бригады Сватовского района электрических сетей компании «Луганскэнерго», сообщается в Telegram-канале «Юго-западной электросетевой компании». Атака произошла в тот момент, когда специалисты передвигались на машине после проведения восстановительных работ.

В результате атаки осколочное ранение получил электромонтер по эксплуатации распределительной сети. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Это далеко не первый случай, когда энергетики, люди одной из самых мирных профессий, получают ранения в результате боевых действий. На специалистов, обеспечивающих всех светом и теплом, врагом открыта настоящая охота, — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых беспилотных летательных аппаратов. Также известно, что пострадала котельная. Глава администрации Московского района пообещал оказать поддержку в восстановительных работах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прибывшие в Россию 26 квадрокоптеров передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?
ФНС опровергла слухи о тотальном контроле над переводами граждан
Франция готова отправить корабли в Ормузский пролив
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

