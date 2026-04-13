Двое пенсионеров пострадали из-за атаки ВСУ

Два пенсионера получили ранения после атаки ВСУ на Первомайск Луганской Народной Республики, сообщил глава города Сергей Колягин в Telegram-канале. По его словам, также поврежден ряд жилых домов.

Из полуразрушенного дома удалось эвакуировать мужчину 1956 года рождения, он доставлен в пункт временного размещения, где ему обеспечены все необходимые условия. Женщина 1955 года рождения с травмами различной степени тяжести, ожогами и переломами была госпитализирована. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, — написал он.

Колягин уточнил, что повреждения получили два частных дома и два нежилых строения, а также автомобиль и опоры ЛЭП. В результате атаки возникли пожары, которые были оперативно локализованы и ликвидированы сотрудниками экстренных служб.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что один человек погиб, пять пострадали при атаках ВСУ на регион за сутки. Жертвой стал 55-летний мотоциклист. Зафиксировано девять фактов целенаправленных ударов украинских военных по населенным пунктам области.