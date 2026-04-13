13 апреля 2026 в 12:51

Двое пенсионеров пострадали из-за атаки ВСУ

Глава Первомайска Колягин: два пенсионера получили ранения после атаки ВСУ

Два пенсионера получили ранения после атаки ВСУ на Первомайск Луганской Народной Республики, сообщил глава города Сергей Колягин в Telegram-канале. По его словам, также поврежден ряд жилых домов.

Из полуразрушенного дома удалось эвакуировать мужчину 1956 года рождения, он доставлен в пункт временного размещения, где ему обеспечены все необходимые условия. Женщина 1955 года рождения с травмами различной степени тяжести, ожогами и переломами была госпитализирована. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, — написал он.

Колягин уточнил, что повреждения получили два частных дома и два нежилых строения, а также автомобиль и опоры ЛЭП. В результате атаки возникли пожары, которые были оперативно локализованы и ликвидированы сотрудниками экстренных служб.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что один человек погиб, пять пострадали при атаках ВСУ на регион за сутки. Жертвой стал 55-летний мотоциклист. Зафиксировано девять фактов целенаправленных ударов украинских военных по населенным пунктам области.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
