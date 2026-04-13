«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро

Судья Сергей Карасев не разобрался в эпизоде с удалением футболиста «Зенита» Педро в матче против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-игрок сине-бело-голубых Алексей Игонин. По его словам, бразилец был первым на мяче, а Эдуард Сперцян не мог им завладеть и просто сыграл в соперника.

По моему мнению, очевидно, что судья не разобрался в моменте. Да и нам показывали в основном концовку эпизода, а не весь, где было четко ясно, что Педро принимает мяч, проскакивал мимо соперника, который уже не мог завладеть мячом. И он, просто нарушая правила, нанес удар Педро ногой. Почему-то мы рассматриваем, куда он попал ногой, как это получилось, но не смотрим за эпизодом. В этой ситуации Сперцян никаким образом не мог завладеть мячом, а просто играл в Педро, — сказал Игонин.

Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился со счетом 1:1. Педро был удален на 79-й минуте за фол против Сперцяна. Подопечные Мурада Мусаева лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 53 очками. На счету «Зенита» на один балл меньше. До конца чемпионата осталось шесть матчей.

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что футболист «Зенита» Педро не должен был получать красную карточку за фол против Сперцяна. По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание.