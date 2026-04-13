«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро

Экс-футболист Игонин: судья Карасев не разобрался в эпизоде с удалением Педро

Алексей Игонин Алексей Игонин Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru
Судья Сергей Карасев не разобрался в эпизоде с удалением футболиста «Зенита» Педро в матче против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-игрок сине-бело-голубых Алексей Игонин. По его словам, бразилец был первым на мяче, а Эдуард Сперцян не мог им завладеть и просто сыграл в соперника.

По моему мнению, очевидно, что судья не разобрался в моменте. Да и нам показывали в основном концовку эпизода, а не весь, где было четко ясно, что Педро принимает мяч, проскакивал мимо соперника, который уже не мог завладеть мячом. И он, просто нарушая правила, нанес удар Педро ногой. Почему-то мы рассматриваем, куда он попал ногой, как это получилось, но не смотрим за эпизодом. В этой ситуации Сперцян никаким образом не мог завладеть мячом, а просто играл в Педро, — сказал Игонин.

Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился со счетом 1:1. Педро был удален на 79-й минуте за фол против Сперцяна. Подопечные Мурада Мусаева лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 53 очками. На счету «Зенита» на один балл меньше. До конца чемпионата осталось шесть матчей.

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что футболист «Зенита» Педро не должен был получать красную карточку за фол против Сперцяна. По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание.

Кирилл Николаев
Виктор Байбаков
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
