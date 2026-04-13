Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:41

Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировые цены на газ могут вырасти до $700–800 (53,3–60,9 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае прямых военных ударов Ирана по газовым месторождениям Катара, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, текущее межсезонье пока сдерживает резкий скачок котировок, так как ежесуточное потребление энергоресурса снизилось.

Сдерживающим фактором для роста цен на газ является межсезонье. Ежесуточное потребление сократилось, так как сезон повышенного потребления из-за жары и необходимости кондиционирования еще не начался. Ежесуточный объем потребления небольшой. Но цены вполне могут вернуться обратно на уровень $700–800 за тысячу кубов. На газовый рынок может повлиять только вероятный обмен ударами между Ираном и Катаром. Тогда цены на газ дополнительно поднимутся. Сейчас ничего не меняется. Газовозы как не шли, так и не идут, — сказал Юшков.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анвар аль-Ануни заявил, что навигация по Ормузскому проливу должна быть свободной. По его словам, любой другой морской путь считается общественным благом для всех.

Экономика
энергоресурсы
цены
Иран
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.