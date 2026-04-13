Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ Энергетик Юшков: цена газа будет $800 за тысячу кубов при ударах Ирана по Катару

Мировые цены на газ могут вырасти до $700–800 (53,3–60,9 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае прямых военных ударов Ирана по газовым месторождениям Катара, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, текущее межсезонье пока сдерживает резкий скачок котировок, так как ежесуточное потребление энергоресурса снизилось.

Сдерживающим фактором для роста цен на газ является межсезонье. Ежесуточное потребление сократилось, так как сезон повышенного потребления из-за жары и необходимости кондиционирования еще не начался. Ежесуточный объем потребления небольшой. Но цены вполне могут вернуться обратно на уровень $700–800 за тысячу кубов. На газовый рынок может повлиять только вероятный обмен ударами между Ираном и Катаром. Тогда цены на газ дополнительно поднимутся. Сейчас ничего не меняется. Газовозы как не шли, так и не идут, — сказал Юшков.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анвар аль-Ануни заявил, что навигация по Ормузскому проливу должна быть свободной. По его словам, любой другой морской путь считается общественным благом для всех.