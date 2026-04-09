В ЕС взбесились из-за возможной платы за проход по Ормузскому проливу Евросоюз указал на необходимость свободной навигации по Ормузскому проливу

Навигация по Ормузскому проливу должна быть свободной, заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анвар аль-Ануни. Он отметил, что данный пролив, как и любой другой морской путь, считается общественным благом для всех, передает РИА Новости.

Ормузский пролив <...> является общественным благом для всего человечества. Это означает, что навигация должна быть свободной, — сказал аль-Ануни.

Ранее стало известно, что Иран будет разрешать проход через Ормузский пролив не более чем 15 судам в день. По словам источника, движение кораблей строго зависит от согласия Тегерана и соблюдения специального протокола под наблюдением Корпуса стражей Исламской революции.

До этого представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни заявил, что Тегеран требует платить по $1 (78 рублей) в криптовалюте за баррель нефти, которую перевозят через Ормузский пролив. По его словам, таким образом Исламская Республика следит, чтобы никто не перевозил оружие в ближайшие две недели.