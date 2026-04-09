В ЕС взбесились из-за возможной платы за проход по Ормузскому проливу

Евросоюз указал на необходимость свободной навигации по Ормузскому проливу

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Навигация по Ормузскому проливу должна быть свободной, заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анвар аль-Ануни. Он отметил, что данный пролив, как и любой другой морской путь, считается общественным благом для всех, передает РИА Новости.

Ормузский пролив <...> является общественным благом для всего человечества. Это означает, что навигация должна быть свободной, — сказал аль-Ануни.

Ранее стало известно, что Иран будет разрешать проход через Ормузский пролив не более чем 15 судам в день. По словам источника, движение кораблей строго зависит от согласия Тегерана и соблюдения специального протокола под наблюдением Корпуса стражей Исламской революции.

До этого представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни заявил, что Тегеран требует платить по $1 (78 рублей) в криптовалюте за баррель нефти, которую перевозят через Ормузский пролив. По его словам, таким образом Исламская Республика следит, чтобы никто не перевозил оружие в ближайшие две недели.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

