В ЕС взбесились из-за возможной платы за проход по Ормузскому проливу

Навигация по Ормузскому проливу должна быть свободной, заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анвар аль-Ануни. Он отметил, что данный пролив, как и любой другой морской путь, считается общественным благом для всех, передает РИА Новости.
Ормузский пролив <...> является общественным благом для всего человечества. Это означает, что навигация должна быть свободной, — сказал аль-Ануни.
Ранее стало известно, что Иран будет разрешать проход через Ормузский пролив не более чем 15 судам в день. По словам источника, движение кораблей строго зависит от согласия Тегерана и соблюдения специального протокола под наблюдением Корпуса стражей Исламской революции.
До этого представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни заявил, что Тегеран требует платить по $1 (78 рублей) в криптовалюте за баррель нефти, которую перевозят через Ормузский пролив. По его словам, таким образом Исламская Республика следит, чтобы никто не перевозил оружие в ближайшие две недели.